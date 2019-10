Nach drei Silbermedaillen in Folge kann eigentlich nur der Meistertitel das logische Ziel für die Blue Devils sein, oder? „Wir wollen erst einmal in die Top sechs, danach in die Play-offs“, drückt Obmann Thomas Kunc auf die Bremse.

Er selbst trennte sich von seiner Funktion als Landesliga-Trainer. „Ich lasse die Herren mal Herren sein“, wird Kunc dafür den Fokus einerseits auf die Jugendarbeit legen. „Andererseits habe ich mich breit schlagen lassen, dass ich selbst wieder einlaufe, zumindest im Training, ob es für ein Match reicht, werden wir sehen“, so Kunc.

Weil der Mannschaftskern rund um Philipp Seel und Co. zusammenblieb, junge Hungrige nachrücken und alte Devils wieder Blut leckten, gibt es fast ein Überangebot im Landesliga-Kader. „Es werden nicht alle dabei bleiben, dessen sind wir uns bewusst. Ende Oktober können wir sagen, wie der Kader für die Saison tatsächlich aussieht“, glaubt Kunc.

Einen echten Coach werden die Teufel in dieser Saison nicht haben, nach Kunc‘ Rückzug fanden die Neustädter keinen passenden Ersatz. „Wir haben gesucht, aber die meisten Spieler wollen nur einmal in der Woche trainieren. Das ist einem Trainer dann auch schwer zu erklären, wenn er die Spieler nicht einmal zweimal die Woche beim Training hat“, skizziert Kunc.

Also coachen sich die Devils faktisch selbst durch die Landesliga-Saison. Ob das funktioniert, bleibt abzuwarten. Den ersten Bewährungstest gibt es gegen Tulln (Sonntag, 16 Uhr, HTL-Halle).