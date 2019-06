Jakob Pöltl ist Österreichs bisher einziger Profi in der nordamerikanischen NBA, der besten Basketball-Liga der Welt. In den vergangenen Tagen schrieb der 2,13 Meter-Riese besonders viele Autogramme, schoss besonders viele Selfies und gab besonders viele Tipps.

In Wien veranstaltete der Akteur der San Antonio Spurs nämlich das erste Jakob Pöltl-Basketballcamp. Für 140 Kinder gab es einen Platz. Von den Wiener Neustädter Blue Devils ergatterten Caroline Haas, Fabian Hofer, Lara Haas, Darian Delalic und Gabriel Völgyes einen Platz im Pöltl-Camp. Für jedes der Kids gab es auch Andenken – Trikot, T-Shirt, Turnbeutel und Autogrammkarte. Am letzten Tag fanden sieben Abschlussbewerbe statt. In der Disziplin „NBA Shooting“ holte Gabriel Völgyes den Sieg nach Neustadt.