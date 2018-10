TULLN - WIENER NEUSTADT 64:90.

Die Blue Devils hatten zu Beginn mehr Mühe als erwartet. Aufgrund des Cup-Reglements (zwei Punkte-Gutschrift für jeden Platz in der Setzliste) starteten die Wiener Neustädter mit einem 0:14-Defizit. „In der ersten Hälfte haben wir zu lasch gespielt, haben geglaubt, dass wir ohnehin die bessere Mannschaft sind“, musste Coach Thomas Kunc seinen Teufeln beim Halbzeitstand von 39:46 die Köpfe waschen: „Gott sei Dank hat das besser funktioniert als in der Liga gegen Bruck“, durfte sich Kunc doch noch über einen glatten Aufstieg ins Viertelfinale freuen. Am Sonntag um 16 Uhr wartet der nächste Landesliga-Einsatz gegen Traiskirchen Y&W I.

NEUSTADT LEGENDS - DEUTSCH WAGRAM 78:61.

Nach zwei Siegen zum Start der 2. Klasse letzte Woche – 65:48 gegen Baden, 51:41 gegen Mannersdorf – gelang den teuflischen Legenden auch der Cup-Aufstieg. Deutsch Wagrams Landesliga-Truppe reiste mit vielen jungen Kräften in die Allzeit Getreue. Die arrivierten Kräfte sind mittlerweile beim 2. Bundesliga-Team der Alligators im Einsatz. Die Legends starteten mit zwölf Punkten Vorsprung ins Match und bauten ihr Guthaben kontinuierlich aus. Vor dem letzten Viertel hieß es sogar 65:35. „Dann ist den Legenden halt etwas die Luft ausgegangen“, schmunzelt Kunc, der aber dennoch zu einem 78:61-Sieg gratulieren darf: „Wir haben also auch die Partie gewonnen, hätten den Vorsprung gar nicht gebraucht.“