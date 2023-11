Familie Hammarberg hat Volleyball im Blut

Außenangriff und Annahme sind die Stärken der 15-jährigen Anna Hammarberg. Am Samstag gewannen UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn auswärts 3:2 über Purgstall (25:15, 25:21, 20:25, 12:25, 17:15) in der höchsten österreichischen Damenspielklasse in Volleyball. Die frühere Spielerin der VCU Wiener Neustadt: „Wir sind ein großartiges junges Team und wir werden uns weiterentwickeln“.

Bruder Timo bereitet sich in Roi Et für den U21-Beachvolley-EM vor, die am Mittwoch beginnt. Er ist bereits letzten Donnerstag mit Partner Tim Berger und Coach Robert Nowotny zum Wettkampfort hingeflogen. „Wir sind gut vorbereitet und wollen uns akklimatisieren, damit wir voll fokussiert Spielen können - bei Temperaturen um 30 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit.“ Meine Fans in Wiener Neustadt fiebern mit. Der 19-jährige U20-Vizeeuropameister will sich seinen EM-Edelmetall-Traum dort erfüllen.