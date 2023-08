Bad Fischauer Mathias Seiser: „EM in Wien war einfach krank“

Das EM-Abenteuer des Bad Fischauers Mathias Seiser war nach zwei Spielen wieder vorbei, „trotzdem war das einfach krank. Eine ganz arge Erfahrung“, schwärt der Bad Fischauer, der erst drei Tage vor Beginn ins Teilnehmerfeld rutschte, mit Interimspartner Christoph Dressler im Vorfeld nur zwei gemeinsame Trainings absolvierte. „Eigentlich sind wir ja beide Blockspieler. Wir haben dann entschieden, dass ich verteidigen gehe, weil ich doch etwas flinker auf den Beinen bin“, schlüpfte Seiser in eine ungewohnte Rolle, und das gleich gegen die amtierenden Europameister und späteren Titelverteidiger Ähmann/Hellvig. „Da war ich davor schwer nervös. Ich bin ein ziemlicher Fanboy von ihnen, weil sie richtig cool spielen, Beachvolleyball auch revolutioniert haben“, meint Seiser.

„Mega bitter“, aber „top motiviert“

Gegen die beiden Österreicher war die Nummer zwei der Welt aber am Rande einer Niederlage, verlor Satz eins und war auch im dritten Durchgang arg unter Druck.“ Mit 15:13 setzten sich die Skandinavier durch. In der Hoffnungsrunde ging es für Seiser/Dressler gegen die Esten Vlvak/Tiisaar, erneut setzte es im dritten Satz eine 13:15-Niederlage. „Mega bitter. Mit etwas Glück hätten wir uns bei dieser EM einen Top-Ten-Platz verdient, aber das Erlebnis nimmt mir trotzdem keiner mehr“, resümiert Seiser nach seiner ersten EM auf der Donauinsel: „Wir hatten eine ganze Fankurve mit Familie, Freunden und Fans dabei. Jetzt ist meine Motivation grenzenlos, mich weiter zu verbessern und noch einmal in Wien dabei zu sein“, so der 28-Jährige, der nicht der einzige Bezirksspieler bei der EM war.

Der Wiener Neustädter Timo Hammarberg zahlte mit Partner Tim Berger, wie erwartet, Lehrgeld. Die amtierenden U20-Europameister kassierten sowohl gegen die Deutschen Ehlers/Wickler als auch die Litauer Stankevicius/Knasas eine 0:2-Niederlage. Der Fokus richtet sich nun auf die Titelverteidigung bei der U20-Europameisterschaft im lettischen Riga in zwei Wochen.