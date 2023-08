Bad Fischauer Mathias Seiser verpasst EM-Sensation haarscharf

Am Dienstagvormittag absolvierten Mathias Seiser und Interimspartner Christoph Dressler das erste gemeinsame Training. Am Donnerstag fehlten den beiden bei der Heim-EM auf der Wiener Donauinsel nur zwei Punkte auf die Sensation. Die Österreicher, die erst am Montag offiziell ins EM-Feld aufrückten, brachten die amtierenden Europameister Ähman/Hellvig aus Schweden an den Rande einer Niederlage. Die Lokalmatadore erwischten im ersten Satz einen Traumstart und führten zwischenzeitlich mit 6:0. Den Vorsprung verwalteten Seiser/Dressler, nur beim 16:15 wurde es kurz knapp. Am Ende holten sich die Außenseiter Durchgang eins mit 21:18.

Der zweite Satz nahm dann den erwarteten Verlauf. Die beiden Skandinavier setzten sich kontinuierlich ab, holten sich mit 21:14 den Ausgleich. Hart umkämpft verlief der entscheidende dritte Satz. Seiser/Dressler erspielten sich zweimal eine Zwei-Punkte-Führung (6:4 und 11:9), ehe die Titelverteidiger entscheidend zusetzen und sich mit fünf Punkten in Serie drei Matchbälle erspielten. Die ersten beiden wehrten die Österreicher noch ab, der dritte saß - 15:13.

Mit erhobenem Haupt verließen Seiser/Dressler den Court. Am Nachmittag (16 Uhr) kämpfen die beiden nun um den Verbleib im EM-Turnier. Mit einem Sieg gegen die Esten Nolvak/Tiisaar geht es am Freitag in der Zwischenrunde (Top-24) weiter. Bei einer Niederlage wäre das EM-Abenteuer schon wieder vorbei.