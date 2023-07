Bad Fischauer Seiser holt Silber auf World Tour

Früh in der Saison gab es für das Beachvolleyballteam Mathias Seiser und Moritz Kindl einen heftigen Rückschlag. Kindl riss sich das Kreuzband, fällt auf unbestimmte Zeit aus. Der Bad Fischauer Seiser spielt seitdem mit verschiedenen Partner und das durchaus erfolgreich. Beim Pro Tour-Future in Helsinki (Finnland) wurde der Siegeslauf mit Nachwuchstalent Laurenc Grössig erst im Finale gestoppt. „Das ist ziemlich geil“, schwärmt Seiser nach seiner nächsten Medaille auf internationaler Ebene: „Das spricht für meine aktuelle Form, ich konnte mich im Winter richtig gut vorbereiten“, ist der 28-Jährige momentan in exzellenter Verfassung.

Im Halbfinale traf Seiser wieder einmal auf seinen früheren VCU-Kollegen Timo Hammarberg. Der Wiener Neustädter schlug in Helsinki mit Tim Berger auf. „Timo ist die größte Hoffnung, die wir im Nachwuchs haben. Hier konnten wir sie am Ende Gott sei Dank besiegen. Es hat noch etwas die Routine bei ihnen gefehlt“, analysiert Seiser. Im Endspiel mussten sich Seiser/Grössig dann dem US-Duo Corey/Field mit 0:2 geschlagen geben. „Sie haben sehr solide gespielt, wir leider zu fehleranfällig, trotzdem war es ein unglaublich tolles Turnier mit vielen Zuschauern und wichtigen Punkten für die Weltrangliste.“