Blech-Pech für Bad Fischauer Beachvolleyballer Mathias Seiser

Litzlberg in Oberösterreich war die zweite Station der heimischen Pro Masters-Serie, der höchsten nationalen Turnierebene. Den Auftakt in Neusiedl/See konnte der Bad Fischauer Mathias Seiser mit seinem Stammpartner Moritz Kindl gewinnen. Da Kindl mit einem Kreuzbandriss ausfällt, spielte Seiser in Litzlberg mit Alex Berger, einem der besten österreichischen Hallen-Volleyballspielern.

Das Duo verpasste schlussendlich die Medaillenränge knapp, wurde Vierter. „Wir haben gegen gute Teams aus Serbien und Ungarn verloren, es wäre aber in beiden Partien etwas drin gewesen“, schildert Seiser: „Alex hat sich sehr gut geschlagen, er hat seit zehn Jahren nicht mehr professionell Beachvolleyball gespielt. Im Angriff fehlt ihm für Beachvolleyball etwas das Repertoire. Wir haben aber alles reingeworfen, können uns nichts vorwerfen.“