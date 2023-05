Ein episches Wochenende für Bad Fischauer Mathias Seiser

Mathias Seiser und Moritz Kindl legen einen perfekten Start auf der heimischen Beachvolleyball-Tour hin. Beim Masters in Neusiedl/See setzten sich die beiden gegen die gesamte nationale Elite sowie einige starke internationale Gastteams durch, „und das in einer beeindruckenden Art und Weise“, wie der Bad Fischauer Mathias Seiser meint.

Im Achtelfinale gab es einen klaren 2:0-Sieg gegen Huber/Friedl. Im Viertelfinale schalteten Seiser/Kindl dann den Wiener Neustädter Timo Hammarberg und seinen Partner Laurenc Grössig aus. In der Vorschlussrunde hatten dann Dressler/Trummer das Nachsehen, ehe im Finale die litauische Nummer eins wartete. „Gute Freunde von uns. Wir verfolgen uns gegenseitig sehr intensiv“, war es für Seiser eine besondere Partie, in der er mit Kindl einen 2:0-Sieg und somit Gold holte. „Wir haben im Winter sehr viel an der Athletik gearbeitet. Das macht sich jetzt bezahlt. Nach sechs Spielen auf höchstem Niveau im Finale topfit zu sein, ist eine Meisterleistung. Das war die Krönung eines epischen Wochenendes.“