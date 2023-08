EM in Wien: Mathias Seiser und Timo Hammarberg nach Vorrunde out

Am Vormittag verpasste der Bad Fischauer Mathias Seiser mit seinem Partner Christoph Dressler die Sensation gegen den amtierenden Europameister und Nummer zwei der Welt Ähman/Hellvig aus Schweden. Nach der Drei-Satz-Niederlage ging es am Nachmittag gegen die Esten Nolvak/Tiisaar um den Aufstieg in die Zwischenrunde. Anders als im ersten Match erwischten die beiden Österreicher diesmal keinen idealen Start. Der erste Durchgang ging glatt mit 21:14 an die Balten. Im zweiten Satz schlugen die Lokalmatadore zurück und schafften ebenso souverän mit 21:15 den Ausgleich.

Im Entscheidungssatz waren es erneut Seiser/Dressler, die die Schlagzahl vorgaben. Das ÖVV-Duo führte bereits 9:6, ehe die Esten aufdrehten und mit 12:11 wieder die Führung übernahmen. Das rot-weiß-rote Gespann antwortete mit zwei Punkten in Serie (13:12). Im Anschluss schafften die Esten das Side-out zum Ausgleich und breakten im Anschluss zweimal. Nolvak/Tiisaar gewannen den Satz damit 15:13 und stehen in der Runde der letzten 24. Für Seiser und Interimspartner Dressler ist die Heim-EM nach zwei höchst knappen Pleiten hingegen vorbei.

Hammarberg/Berger bleiben ohne Satzgewinn

Der Wiener Neustädter U20-Europameister Timo Hammarberg musste mit Partner Tim Berger Lehrgeld zahlen. Am Vormittag unterlagen die heimischen Nachwuchshoffnungen den Deutschen Ehlers/Wikler (Nummer acht der Welt) mit 14:21, 11:21. Am Abend bekamen es Hammarberg/Berger mit den Litauern Stankevicius/Knasas zu tun. Den Youngsters fehlte in den entscheidenden Momenten die nötige Abgebrühtheit. Stankevicius/Knasas siegten 21:17, 21:17. Hammarberg/Berger beenden die EM somit, wie Seiser/Dressler, am geteilten 25. Platz. In zwei Wochen geht es bei der U20-Europameisterschaft im lettischen Riga um die Titelverteidigung.