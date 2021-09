Eine besondere Ehre wurde Mathias Seiser beim Pro160-Turnier in St. Johann zu teil. Er spielte an der Seite von Philip Waller auf. „Er ist die Nummer eins in Österreich und wahrscheinlich auch der beste Spieler in Österreich“, schwärmt Seiser über seinen Interimspartner. Das Duo hatte im Viertelfinale gegen Schnetzer/Grössig den ersten echten Prüfstein, meisterte diesen genauso souverän mit 2:0, wie jenen im Halbfinale gegen Tummer/Friedl.

„Damit habe ich meine weiße Weste gegen Schnetzer verteidigt. Trummer/Friedl habe ich ja schon bei der Staatsmeisterschaft geschlagen“, baute Seiser seine persönliche Erfolgsserie aus.

Im Finale warteten starke Slowenen. „Da waren wir im ersten Satz 11:17 hinten, hatten dann eine richtig coole Aufholjagd. Da hat Philip drei Services rausgehauen, zweimal stark verteidigt und den Gegner zu Fehlern gezwungen“, schildert Seiser.

Am Ende stand somit verdientermaßen der Titel und ein zufriedenes Resümee nach der Austrian Beachtour: „Ich war bei jedem Turnier der Serie zumindest im Semifinale.“