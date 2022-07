Knappes Aus für Timo Hammarberg und Tim Berger bei World-Tour-Premiere

Werbung

19:21/18:21 lautete der Endstand gegen die deutschen Sagstetter-Brüder – ein Ergebnis, das beim ersten Turnier auf Herrenniveau als sehr stark einzustufen ist. „Heute hat man klar gesehen, dass in der Erwachsenenklasse eine ganz andere Konstanz herrscht. Leider sind wir bei beiden Sätzen von Anfang an hinten gewesen. Wir sind auch immer rangekommen, haben aber nie die Führung übernommen“, fasst Hammarberg das Match zusammen.

Das Level in Slowenien ist anders, als es der Niederösterreicher gewohnt ist: „Der größte Unterschied war das allgemeine Spielniveau und die Spielerfahrung, mit denen alle Mannschaften ausgestattet waren. Diese knappe Niederlage hat uns aber gezeigt, dass wir mit diesen Teams mithalten können. Wir brauchen einfach noch Zeit und Erfahrung, um ähnlich konstant zu werden. Das deutsche Team war sicher eines der stärkeren, sie können es auch im Hauptbewerb weit schaffen.“

Keine Pause für das Duo

In Wolfurt in Vorarlberg stehen ab 7. August die nationalen U19- und U21-Meisterschaften am Programm. „Gleich im Anschluss schlage ich mit einem ausländischen Partner bei der Wolfurttrophy auf“, so Hammarberg. „Das ist immer ein stark besetztes Turnier in einem Hexenkessel, da freue ich mich extrem drauf!“