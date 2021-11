Mathias Seiser: Die Wandlung des Kopfballmonsters zum Monsterblocker

Für seine Kopfbälle war er gefürchtet, genauso wie für seine enorme Sprungkraft. 2014 reichte es für Mathias Seisers Bad Fischau dennoch nicht ganz für den Meistertitel der 2. Klasse Steinfeld. Doch Seisers sportliche Spielwiesen blieben nicht die Fußballplätze der 2. Klasse Steinfeld, 1. Klasse Süd oder Gebietsliga Süd/Südost, sondern die Sandkisten in ganz Österreich und auf der Beachvolleyball World Tour. Mittlerweile ist Seiser die nationale Nummer vier, hat gerade die erfolgreichste Saison hinter sich gebracht.

Vom Prügelknaben zum Medaillenhamster

„Mein Weg zu der geilsten Sportart der Welt begann mit der Entscheidung, dem Fußball den Rücken zu kehren. Eine im Nachhinein gute Entscheidung“, sagt der heute 27-Jährige selbst über sich. Zunächst war Volleyball für den Bad Fischauer ein Hobby. Er spielte im örtlichen Thermalbad und auf der nationalen Amateurtour. 2016 erhielt Seiser erstmals die Chance auf der heimischen Profitour zu spielen, kassierte gegen die rot-weiß-roten Top-Teams einige Lehrstunden. „Dadurch habe ich den Kopf aber nicht in den Sand gesteckt.“ Ein dritter Platz in Zell/See mit Partner Benedikt Kattner war dann ein prägendes Erlebnis für die weitere Karriere: „Das ließ all meine Zweifel vergessen. Mein neues Ziel war es, Beachvolleyball-Profi zu werden.“

Mit Kattner folgte die Teilnahme bei der Snowvolleyball-EM und der akademische Staatsmeistertitel. Mit Florian Ertl gab es die ersten internationalen Einsätze. Der endgültige Durchbruch gelang dann mit Moritz Kindl.

„Mein Weg zu der geilsten Sportart der Welt begann mit der Entscheidung, dem Fußball den Rücken zu kehren.“

Mathias Seiser, Beachvolleyballer bereute seinen Sportartenwechsel nie.

Der Wechsel kam 2018 spontan, die Entscheidung bereute Seiser jedenfalls nie: „Das besondere an unserem Team ist, dass wir gleichzeitig beste Freunde sind, wodurch die Teamchemie kaum aus dem Ruder läuft.“ Die Erfolge: Gold und Bronze auf der World Tour, dreimal Gold, fünfmal Silber und viermal Bronze auf der Austrian Beach Tour und Silber und Bronze bei der Staatsmeisterschaft.

„Unsere Reise ist noch nicht zu Ende“, ist Seiser bereit, seine Ziele 2022 wieder einmal nach oben zu korrigieren.