Mathias Seiser: Vom Fischauer Bad zur Beachvolleyball-EM in Wien

Eigentlich ist Mathias Seiser in der Blüte seiner Karriere, mit 28 Jahren im besten Alter. Der Traum von der Heim-EM in Wien war dennoch geplatzt. Im Frühjahr zog sich Stammpartner Moritz Kindl eine schwere Knieverletzung zu. Seiser fehlte auf der Teilnahmeliste. Der amtierende Staatsmeister aus Bad Fischau-Brunn musste hoffen. Gemeinsam mit Christoph Dressler stand Seiser auf Rang zwei der Warteliste. „Am Wochenende war es dann wirklich so, dass zwei Teams abgesagt haben und wir sind nachgerutscht. Im ersten Moment habe ich es gar nicht glauben können. In einer ruhigen Minute denkst du dann über die letzten zehn Jahre nach, vom Beginn im Fischauer Freibad zur EM nach Wien – in zehn Jahren, das ist krank.“

Erstes Training am Dienstagvormittag

Kurios: Seiser und Dressler hatten sportlich bisher keine Berührungspunkte. „Wir haben bisher nicht gemeinsam trainiert oder gar gespielt. Wir hatten am Dienstag, um 9.30 Uhr unser erstes gemeinsames Training. Das Ganze ist eine ziemliche Hauruck-Aktion, aber vielleicht genau das, was wir brauchen.“ Beim Auftakt (Donnerstag, 11 Uhr) können die beiden Lokalmatadore ohnehin nur überraschen.

Es geht gegen die amtierenden Europameister aus Schweden David Ähman und Jonatan Hellvig. „Eine harte Nummer“, bringt es Seiser auf den Punkt. Der Fokus richtet sich auf die zweite Partie. Im Falle der (wahrscheinlichen) Niederlage, geht es gegen den Verlierer der Partie Canet/Rotar (Frankreich) und Nölvak/Tiisaar (Estland). „Da haben wir Chancen. Wir wollen die Gruppe überleben“, peilt Seiser den Aufstieg unter die letzten 24 an.