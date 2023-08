Neustädter Top-Talent Timo Hammarberg gibt auf Donauinsel EM-Debüt

Am Samstag platze der Traum von der Medaille auf der Zielgerade. Der Wiener Neustädter Timo Hammarberg und Tim Berger zogen bei der U22-Europameisterschaft in Timisoara (Rumänien) ohne Satzverlust ins Halbfinale dort. Am Ende gab es für die amtierenden U20-Europameisterschaft nur Blech. „Jetzt, wo wir ein paar drüber geschlafen haben, kann man positiv darüber resümieren. Die Leistung war wieder sehr gut“, meint Hammarberg: „Wir freuen uns auf die nächsten Turniere. Und da wartet der Vergleich mit Europas Welt-Elite.

Die beiden Youngsters sind bei der Europameisterschaft auf der Wiener Donauinsel dabei. Für die Teenager, die auf der World Tour schon Medaillen bei Future-Turnieren holten, ist es der erste Auftritt auf der ganz großen Bühne. „Das ist das, von dem jeder Beachvolleyballer träumt. Ich habe 2017 angefangen. Da war die WM in Wien. Jetzt so etwas Großes selbst erleben zu dürfen, ist schon unglaublich cool.“

„Die Erwartungen sind auf Null gesetzt“

Der 19-Jährige will mit Berger Erfahrungen sammeln. Zum Auftakt geht es am morgigen Donnerstag (12 Uhr) auf Court eins gegen die Deutschen Nils Ehlers/Clemens Wickler, die Nummer sechs des Turniers, bleibt die Sensation aus, dann spielen Hammarberg/Berger am Abend gegen den Verlierer des Parallelspiels schon um den Verbleib im Turnier. Druck verspürt der Youngster, der bei Nachwuchs-Europameisterschaften schon ein Mal Gold und zwei Mal Bronze gewann, keinen. „Die Erwartungen sind komplett auf Null gesetzt. Da sind die besten 30 Teams Europas dabei“, wäre schon ein Satzgewinn ein Erfolg für Hammarberg: „Tim und ich sind beide sehr junge Spieler. Das größte Manko ist die Konstanz, dafür braucht es einfach Erfahrung.“

Deshalb steckt sich Hammarberg, der nach der absolvierten Matura gerade auf einen Platz beim Heeressport wartet, im Erwachsenenbereich langfristige Ziele: Konkret Olympia 2028 in Los Angeles. Im Nachwuchsbereich denkt er kurzfristiger, etwa an die mögliche Titelverteidigung bei der U20-EM in zweieinhalb Wochen oder die U21-Weltmeisterschaft im November in Thailand.