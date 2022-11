Seiser gegen die Besten der Welt

Werbung

Schon jetzt ist es für Beachvolleyballer Mathias Seiser die erfolgreichste Saison seiner Karriere. Nun will der amtierende Staatsmeister mit Partner Moritz Kindl die Chroniken um ein Kapitel erweitern. Der Bad Fischauer startet ab dem morgigen Donnerstag in Australien erstmals bei einem Elite-Turnier der World Tour (höchste Turnierserie). „Wir haben mittlerweile die Punkte, dass wir dort in der Qualifikation mitspielen können. Wir wollen und müssen uns mit den Allerbesten messen“, sagt Seiser.

Bei kleineren Turnieren gab es schon Siege gegen die Nummer zwei und drei aus Deutschland, so wie die Nummer eins Litauens. Solche Leistungen braucht es auch in Australien, um in den Hauptbewerb einzuziehen. Dafür investierten Kindl/Seiser in den letzten Wochen extrem viel: „Weil wir glauben, dass wir im körperlichen Bereich noch viel Luft nach oben haben, um auch bei 30 Grad und mehr unser Top-Niveau abrufen zu können.“

So soll auch das große Ziel für 2023 möglich werden: „Wir wollen bei der Europameisterschaft dabei sein.“