Wiener Neustädter Timo Hammarberg holt Bronze bei Staatsmeisterschaft

Nach Silber bei der U20-EM und Silber beim Future-Turnier in Baden gab es für das Wiener Neustädter Beachvolleyball-Talent Timo Hammarberg das nächste Edelmetall - diesmal Bronze bei der Staatsmeisterschaft. Die ÖM begann mit einem emotionalen Spiel. Hammarberg/Berger standen der heimischen Beachvolleyball-Legende Clemens Doppler und seinem Partner Thomas Kunert gegenüber. Für den 42-jährigen Doppler war es das letzte Turnier auf rot-weiß-rotem Boden. Nach 54 Minuten gewannen die beiden Youngsters einen epischen Thriller mit 21:19, 21:23, 19:17.

Knapp am Gruppensieg vorbei

Im Spiel um den Gruppensieg ging es gegen die späteren Finalisten Waller/Ermacora. Nach gewonnenem ersten Satz gingen Durchgang zwei mit 21:11 und 15:12 an die beiden Favoriten. Damit mussten Hammarberg/Berger in der Zwischenrunde um ihren Platz im Viertelfinale spielen. Gegen Friedl/Huber gab es einen knappen Erfolg in zwei Sätzen (22:24, 17:21). In der Runde der letzten Acht ging es gegen Trummer/Dressler, die Nummer vier der Setzliste.

Dramatischer Sieg im Viertelfinale

Neuerlich wurde es ein echtes Marathon-Match, erneut mit dem besseren Ausgang für Hammarberg/Berger. Die U20-Europameister von 2022 holten den ersten Durchgang mit 21:17. Nach dem Satzausgleich (13:21) entschieden Hammarberg/Berger den Entscheidungssatz mit 17:15 für sich: Die heimischen Top-Talente kämpften damit am Sonntag um Edelmetall. Zunächst gab es im Halbfinale eine Zwei-Satz-Niederlage gegen die späteren Staatsmeister Seidl/Pristauz (17:21, 24:26).

Sieg im Duell der Überraschungsteams

Im Spiel um Platz drei ging es anschließend gegen die Überraschungspaarung Reiter/Grössig. Im Duell der Nummer sieben gegen die Nummer neun wurden Hammarberg/Berger ihrer leichten Favoritenrolle gerecht, siegten 21:19, 21:19. „Es ist ein Traum, eine Medaille beim Heimturnier zu machen. Ich finde keine Worte“, jubelt Hammarberg.

Seiser verpasst Titelverteidigung

Mathias Seiser, Titelverteidiger aus Bad Fischau, verpasste die Podestplätze hingegen. An der Seite des Badener Rekordmedaillengewinners Alexander Horst spielte sich Seiser souverän durch die Gruppenphase. Gegen Reiter/Grössig kam im Viertelfinale das unerwartete Aus - 19:21, 22:24.