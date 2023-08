Wiener Neustädter Timo Hammarberg spielt mit Vize-Weltmeister

Am heutigen Donnerstag startet der Wiener Neustädter Timo Hammarberg die Mission Titelverteidigung bei der U20-Europameisterschaft. In Lettlands Hauptstadt schlägt der Zwei-Meter-Riese mit Stammpartner Tim Berger auf. Kommende Woche wird dem heimischen Top-Talent dann eine besondere Ehre zuteil. Beim Heimturnier im Badener Strandbad darf Hammarberg nämlich mit Veteran Alex Horst auf den Sandplatz. Der 40-Jährige holte sich 2017 WM-Silber und gewann im Vorjahr das Future-Turnier in Baden, weil Stammpartner Julian Hörl erstmals Vater wird, deshalb eine Pause macht, war Horst für das Turnier in der Kurstadt auf der Suche nach einer Interimslösung.

„Timo ist unsere größte Nachwuchshoffnung am Block – ich freue mich ihm ein paar Inputs zum Spiel geben zu können – am Camp auf Teneriffa hat es schon gut funktioniert“, blickt Oldie Horst auf die gemeinsame Aufgabe.

Kein Spieler gewann in Baden so viele Medaillen, wie Horst. Nun will Hammarberg mithelfen die Medaillensammlung des Routiniers weiter aufzupolieren: „Irgendwie wie im Traum, vor vier Jahren habe ich am Badener Centercourt noch ein Spezialtraining von Alex Horst und Clemens Doppler bekommen, jetzt darf ich an der Seite des Vize-Weltmeisters ran.“