Wiener Neustadt holt Bundesliga-Titel

Die A-Mannschaft des 1. Wiener Neustädter Billardclubs ist Dauergast unter den besten vier Mannschaften der österreichischen Carambol-Bundesliga. Im letzten Herbst schafften es die Queue-Artisten aus der Allzeit Getreuen erneut in das Final Four. Am ersten Finaltag lag das Team noch auf dem dritten Platz, doch mit einem fulminanten Sieg über den Mitfavoriten Stockerau gelang der Sprung auf Platz eins. Damit ist der Titel nach fünf Jahren wieder zurück in Wiener Neustadt.