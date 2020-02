Einmal Silber und zweimal Bronze holten die Schüler des BORG Wiener Neustadt bei der Landesmeisterschaft in Lackenhof/Ötscher. Die Silbermedaille ging an die Mädchen-Mannschaft. Den Grundstein für den zweiten Platz legte Lara Teynor, die mit ihrer Fahrt auch Rang zwei in der Einzelwertung belegte. Diana Trettler, Alina Salem, Elena Tisch und Leonie Filz sicherten mit konstant guten Fahrten dem BORG den zweiten Platz, knapp hinter dem BORG aus Scheibbs.

Das Burschenteam mit Tobias Tobler, Julian Prenner, Valentin Friedl, Felix Gerenschier und Bastian Walli belegte den dritten Platz in der Mannschaftswertung. In der Mixed-Wertung sicherten sich Tamara Gruber, Kimia Göderle, Anja Herzog, Dominik Zeisler und Raphael Puhr ebenfalls den dritten Rang und komplettierten das beachtliche Ergebnis der BORGler, die damit in jedem Mannschaftsbewerb auf das Stockerl kamen.