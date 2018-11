„Es war Unglück im Glück sozusagen“, nennt der Wiener Neustädter Boxer Marcel Rumpler einen Schlagsatz für die EU-Meisterschaft in Valldolid (Spanien). Die Auslosung meinte es nämlich recht gut mit dem 21-Jährigen, bescherte ihm in seiner Welterklasse (bis 69 Kilogramm) ein Freilos für die erste Runde. Damit stand der angepeilten Medaille nur noch ein Sieg gegen Filip Wachala (Polen) im Weg. Allerdings sollte die Realität im Ring anders aussehen.

Rumpler war eher in der Defensive und verlor schlussendlich einstimmig nach Punkten. „Ich habe mich bei diesem wichtigen Kampf um die Medaille leider nicht gut gefühlt, aber so ist es leider gelaufen“, kann sich Rumpler auch mit Platz fünf am Papier nicht wirklich trösten.

Nach einem kampfreichen Jahr, gerade in den letzten drei Monaten, geht es in die Winterpause: „Energie tanken, mehr Zeit zu Hause verbringen, um dann wieder mit voller Motivation 2019 in Angriff nehmen.“