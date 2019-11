In Korneuburg durfte Marcel Rumpler seinen fünften Elite-Titel in Serie feiern. Nach Siegen über einen Salzburger und einen Niederösterreicher traf Rumpler im Endkampf auf den amtierenden rot-weiß-roten Jugendmeister. „Das war auch für die Coaches interessant zu sehen, wer sich da durchsetzt“, ging Rumpler von einem ausgeglichenen Kampf aus.

In diesem setzte sich der 22-jährige „Routinier“ durch, holte seine insgesamt neunte Goldene bei Österreichischen Meisterschaften. „Diese war aber sicher eine der härtesten und eine der wichtigsten“, meint Rumpler, denn: „Der Kampf war entscheidend vor Olympia. Damit darf ich jetzt fix bei der Qualifikation boxen“, richtet Rumpler den Fokus schon auf 2020: „Im Frühjahr gibt es dann die Quali-Chance für Tokio“, konkretisiert der Wiener Neustädter. Doch 2019 gibt es noch einen wichtigen Kampf für „Montana“, so Rumplers Kampfname: Am 23. November boxt er im Rahmen der Bounce Fight Night im Länderkampf gegen Spanien.