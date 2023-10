Neuer Outdoor-Buggy für Lucy: „Wir Frauen“ übergaben 3.000 Euro

Seit rund einem Jahrzehnt werden beim Charityball am Rosenmontag der „Wir Frauen“, Spenden für den Fonds der Kinderabteilung des Landesklinikums gesammelt. Dieses Mal ging die Spende in der Höhe von 3.000 Euro an die vierjährige Lucy die an einem Gendefekt leidet. Im Laufe ihres jungen Lebens musste sie schon viele Hürden überwinden. Nun benötigt sie einen speziellen Outdoor-Buggy, dessen Anschaffung durch den Fonds unterstützt wird. „Es ist mir eine besondere Freude und es bewegt mich auch sehr, aber wir können euch heute 3.000 Euro übergeben. Wir, die „Wir Frauen“ freuen uns, wenn wir helfen konnten“, so Obfrau Erika Buchinger.