Adventlauf startet am 27. November in Wr. Neustadt

Ein Fixpunkt zum Beginn der Vorweihnachtszeit ist der von Familie Linauer und der Steuerberatungskanzlei Goldsteiner und Partner veranstaltete Adventlauf. Nachdem in den letzten beiden Jahren die Geschenkübergabe Corona-bedingt nur im ganz kleinen Rahmen über die Bühne gehen konnte, wird der Adventlauf aus heutiger Sicht unter Einhaltung der dann geltenden Corona-Vorschriften wieder stattfinden können.

Die karitativen Einrichtungen, die auf den drei Lauf- bzw. der einen Nordic-Walking-Strecke liegen, werden nicht betreten, sondern die Übergabe der Geschenke wird im Freien vor den Institutionen erfolgen. Der Ausklang des Adventlaufs findet wieder in der MilAk statt. Die sozialen Einrichtungen haben ihre Weihnachtswünsche bereits bekanntgegeben, wie etwa Spielsachen, Malutensilien, Bastelmaterialien, Küchengeräte, Staubsauger oder Laptops. Streckenpaten des Adventlaufs sind: Security Access GmbH (Genussläufer), HAK/HAS Wiener Neustadt (trainierte Läufer), Fachhochschul-Förderverein (Powerläufer) und WNTV (Nordic Walker). Treffpunkt ist am Sonntag, 27. November, ab 8.30 Uhr am Hauptplatz, Start um 9 Uhr. Mitmachen kann jeder, es gibt kein Startgeld, keine Zeitnehmung, keine Siegerehrung; Anmeldung: www.adventlauf.at . Abschluss in der MilAk.