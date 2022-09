Wr. Neustadt: Sparkasse Firmenlauf in der Innenstadt

Vollbild

Über 2.000 Teilnehmer waren beim Sparkasse Firmenlauf dabei. Durch den NÖN-Bogen ging es über den Hauptplatz zurück in Richtung Ziel vor dem Rathaus.

Bruno Weghofer, Michaela Brandstätter, Cornelia Hübl, Jasmin Gruber, Kathrin Zotos, Hannes Schneeberger, Manuela Mozelt, Sunica Kager, Patrizia Puchegger vom Landesklinikum Wiener Neustadt - Chirurgie 6/2. Das Team „Schlosserei Hauke“ mit Lukas Prinzhorn, Max Weiser, Matthias Binder, Egon Leitgeb, Fritz Hauke, Madhavi Hussajenoff sowie Ulrich und Hermann Hauke. Als Erster wieder im Ziel: Jan Bader vom Team Laufsport Mangold. Sieg in der 3er Mixed-Wertung: Marius Bock, Johann Schmutzer, Iris Schmidt (HSV Jugend und Multisport WN). Veranstalter Manfred Vielgut im Gespräch mit Lukas Marek. Gut gelaunt: Der 1. Grill- und Bierverein Steinabrückl. Sportstadtrat Philipp Gruber mit Firmenlauf-Gründer Gerhard Goldsteiner und Sparkassen-Vorstand Christian Spitzer. Die jungen Läufer vom „HSV Jugend und Multisport WN“ (Trainerin Lisa Hütthaler) zeigten auf: In der Mixed-Wertung erliefen sie Platz 11 und 14, und die „reiferen“ Läufer und Läuferinnen Platz 22. In der Klasse weiblich gab es Rang 9, und die Wertung männlich brachte Platz 40 und 80. Wolfgang Weibl. Die Wiener Neustäder Sparkasse stellte eines der größten Teams und war sowohl mit Läufern als auch mit Walkern mit dabei. Manfred Lechner. Verena Hanisch. Thomas Pils. Katharina Kager. Christian Hnat. Christine Schatzer ergatterte ein Selfie mit Mini &Claus. Gerlinde Lentsch, Andreas Bartmann, Michael Wunderl, Brigitte Ostermann, Herbert Dopler, Lukas Kobizeck vom Landesklinikum/ Neurologie.

