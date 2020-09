Am gestrigen Donnerstag wurde ein positiver Fall bei den Wiener Neustädter Diving Ducks publik. Das bestätigte von Vereinsseite am Freitagmittag auch Martin Zoufal gegenüber nön.at. "Dem betroffenen Spieler geht es soweit ganz gut", erzählt Zoufal. Am Dienstag habe sich der Akteur schlecht gefühlt, blieb dem Training fern und ließ sich testen. Zuvor hatten die Ducks eine spielfreie Woche, der Letztkontakt zur Mannschaft ist also schon länger her. "Das letzte Training haben wir abgesagt, mittlerweile haben wir von der Behörde bescheid bekommen, dass wir spielen dürfen", gibt Zoufal Auskunft.

Enten glauben an Überraschung

Somit steht für die Ducks am morgigen Samstag die erste Play-off-Runde am Programm. Die Wiener Neustädter gastieren bei Rekordmeister und Division Ost-Sieger Vienna Metrostars auf der Wiener Spenadlwiese. Die Cracks aus der Allzeit Getreuen sind in der Bundeshauptstadt Außenseiter, aber nicht chancenlos, wie Zoufal glaubt: "Vielleicht sagen die Spieler nach dem Coronafall jetzt erst recht", hofft Zoufal, dass die tauchenden Enten nicht den Kopf in den Sand stecken. Wer in der Serie zuerst zwei Partien gewinnt, ist im Halbifnale. Der Sieger kann also schon nach den zwei Spielen am Samstag (13/15.30 Uhr) feststehen. Eine womöglich alles entscheidende dritte Partie würde am Sonntag (13 Uhr) stattfinden.