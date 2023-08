Fitness-Spektakel in der Wiener Neustädter Arena Nova

Es ist die größte CrossFit-Veranstaltung Österreichs. Am Wochenende geht es beim Austrian Throwdown in der Arena Nova um Kraft, Ausdauer, aber auch Spritzigkeit. Wer hat das vereint, hat am Ende Chancen auf den Sieg. CrossFit stammt ursprünglich aus der USA und eigentlich eine Trainingsmethode, die Elemente des Gewichthebens, Sprintens und Turnens, so wie Eigengewichtsübungen miteinander verbindet. Mittlerweile ist CrossFit längst eine eigene Sportart. Mit dem Austrian Throwdown bringt das Organisationsteam rund um Fabian Wenninger, Martin Fischer und Thomas Barisich die (inter-)nationalen Stars der Szene nach Wiener Neustadt.

Los geht es am Samstag um 9.30. Bis 19 Uhr powern sich die Athleten bei verschiedenen Workouts völlig aus, nur um am nächsten Tag noch einmal zu kommen. Ab 8.30 Uhr fällt die endgültige Entscheidung wer es in die Final Heats (Beginn um 14.50 Uhr) schafft. Das Geschen wird von acht Kameras und einer Seilkamera eingefangen und auf Youtube live gestreamt.

Die abschließende Siegerehrung ist für 17.45 Uhr terminiert. Weitere Infos zu Tickets und zur Veranstaltung gibt es online auf der Homepage von Austrian Throwdown.