Die großen Muskelspiele

Seilklettern, Ergometer-Fahren, Gewichte heben: Der Austrian Throwdown in der Arena Nova verlangte den besten CrossFit-Athleten aus ganz Europas wieder alles ab. Die Sportler trieben es im Kampf um den Gesamtsieg auf die Spitze. Sowohl bei den Herren, als auch den Damen entschied am Ende ein halber Punkt über Sieg und Platz zwei. Bei den Frauen setzte sich Lokalmatadorin Nadine Kirchner (515 Punkte) vor der Belgierin Jasmien Hildegart van Arnhem durch. Bei den Herren gewann der Slowake Matus Kocar (521) vor dem Polen Wojciech Laszczak (520,5). Victor Schröder wurde als Vierter bester Österreicher.

Den Herren-Teambewerb gewann Affenhand (Deutschland), bei den Damen ging der Sieg an Expo Training aus Tschechien. Im Mixed-Bewerb führte „Business äs Juschel“ einen rot-weiß-roten Dreifachsieg an. Bei den +35-Herren feierte Chris Körner einen Heimsieg. Den Teambewerb in dieser Altersklasse sicherten sich „The Outsiders“, ebenfalls aus Österreich.