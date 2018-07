Ein sogenannter Hyperlativ drückt zum Beispiel aus, dass etwas noch besser als am besten ist. Dieses Grammatik-Spielchen passt auch ganz gut zur heurigen Hypertrophy der CrossFit-Box Wiener Neustadt. CrossFit vereint Elemente aus dem Gewichtheben, der Gymnastik und Ausdauer zu einem kräftezehrenden Ganzkörpertraining.

Schon in den letzten Jahren trafen sich die fittesten Sportler Österreichs in der Arena Nova. Immerhin war die Hypertrophy bisher die inoffizielle Staatsmeisterschaft. Heuer geben Thomas Barisich und sein Team der Hypertrophy ein internationales Flair, so werden auch Sportler aus Spanien, der Slowakei und Deutschland in die Arena Nova kommen.

Bei der vierten Auflage des Events wird erstmals ein Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro ausgeschüttet. Die Veranstaltung startet am Samstag um 9 Uhr und endet am Sonntag. Um circa 19 Uhr sollen die Sieger feststehen. Mehr Infos finden Sie auf www.ntry.at/hypertrophy.