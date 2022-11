Viermal Gold für die Zehnergasse

Werbung

Das Bundesgymnasium Zehnergasse Wr. Neustadt unterstreicht neuerlich seine Dominanz im Schul-Geländelauf. Bei der Landesmeisterschaft am Sportplatz der Theresianischen Militärakademie gewannen die BGZ-Schüler alle Teamwertungen. Um die Sieger zu ermitteln, werden die Einzelplatzierungen der Läufer addiert.

Das Team der Mädchen 3./4. Klasse Unterstufe triumphierte mit einem dreifachen Erfolg. Isabell Schebesta siegte vor ihrer Schwester Emilia und Maya Zelenka. Die Burschen der gleichen Altersstufe standen den Mädchen um nichts nach und holten sich ebenfalls den Titel in der Mannschaft. Jonas Tschögl wurde dabei Zweiter im Einzel.

In der Oberstufe lief Ida Papouschek aufs Siegerpodest und führte die starken Laufleistungen der Mädchen an. Jana Salentinig, Ella Kainz und Hanna Tschögl komplettierten mit den Rängen vier, fünf und sieben das Teamergebnis, das zum Sieg in der Teamwertung reichte. Emil Bezecny siegte im Oberstufenbewerb und erlief gemeinsam mit dem starken Team um Erik Brunner, Julius Fabbri, Arda Atik und Niklas Ochenbauer ebenfalls den Landesmeistertitel.

„Das Event wächst Jahr für Jahr und zeigt, wie gerne sich die Kinder bewegen“, berichtet Organisatorin und Zehnergassen-Professorin Nicole Senft, die sich heuer über 900 Teilnehmer aus 50 NÖ-Schulen freute: „Ein großer Dank gilt den vielen Unterstützern des Laufes, wie der Stadt Wr. Neustadt, dem Roten Kreuz, der Theresianischen Militärakademie, der Sparkasse.“ Die Zehnergasse wird Niederösterreich nun auch bei der Bundesfinale von 8. bis 10. November in Salzburg/Rif vertreten.