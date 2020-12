In der WHA wird in dieser Saison 2020/21 ein Halbfinale nach dem Grunddurchgang ausgetragen. Bisher ging es stets mit der Finalserie weiter. Die Top Vier sind deshalb ein Ziel vieler Vereine, so auch von Wiener Neustadt. Und nach einer klaren Niederlage gegen Titelanwärter Atzgersdorf stand die Mannschaft von Norbert Antal gegen die MGA Fivers unter Siegeszwang. Wiener Neustadt hielt dem Druck in einem spiel mit vielen Höhen und Tiefen dem Druck schlussendlich stand.

Die Heimischen legten immer wieder vor, die Wienerinnen kamen immer wieder zurück. So machte MGA aus einem 9:13 ein 16:16, ging wenig später erstmals seit dem 0:1 ins Führung (18:19). Zwischenzeitlich gab es aber noch einen echten Schockmoment. Wiener Neustadt-Spielmacherin Viktoria Kaiser ging nach einem Zusammenstoß mit Gegenspielerin naomi Breit schmerzverzerrt zu Boden. Beide Spielerinnen mussten vom Feld getragen werden.

In der Schlussphase behielt Wiener Neustadt die Oberhand, auch weil Katalin Gorza aufdrehte, noch dreimal traf und mit sieben Toren zur Wiener Neustädter Topscorerin avancierte. Nach Verlustpunkten zieht Wiener Neustadt nun an MGA vorbei, und ist Sechster. Vier Verlustpunkte hinter Ferlach/Feldkirchen und drei hinter Feldkirch. Die Vorarlbergerin sind nach der Weihnachtspause am 5. Jänner der nächste Gegner.