Deutscher Auftaktsieg bei Apropos Pferd

94.000 Euro Preisgeld, zwei Weltranglistenspringen und die mit 35.000 Euro dotierte Bemer Riders Tour um den Großen Preis vom Sportland Niederösterreich versprechen nach zwei Jahren Pause von 6.-9. Oktober wieder Spitzenspringsport im Rahmen der Apropos Pferd in Wiener Neustadt. Ein neuer Veranstalter, der Heeresreitsportverein der Theresianischen Militärakademie unter der Leitung von Oberstleutnant Roland Pulsinger, richtet das internationale Springturnier für zrika 200 Pferde aus.

Eröffnungssieg für Niklas Betz

An Tag eins des viertägigen Messe-Springturnieres standen vier Springprüfungen auf dem Programm, Hauptbewerb war das Eröffnungsspringen der Großen Tour über eine Höhe von 1,40 Meter. 30 Paare hatten für den Preis der Statutarstadt Wiener Neustadt powered by AlpenSpan genannt und den Sieg sicherte sich in der schnellsten fehlerfreien Zeit der Saarländer Niklas Betz, der mit fast sieben Zehntelsekunden Vorsprung Jürgen Krackow (Salzburg) und Alfred Greimel (Steiermark) auf die Plätze verwies und damit einen österreichischen Doppelsieg verhinderte. Wiener Neustadts Sportstadtrat Philipp Gruber gratulierte bei der Siegerehrung gemeinsam mit Wolfgang Pirker (AlpenSpan) und Turnierleiter Roland Pulsinger.

CSI2* beginnt mit österreichischem Sieg

Zum Turnierauftakt in der Früh um 8.30 Uhr sorgte Jasmin Pirker (ST/RC Farrach - Zeltweg) mit AlpenSpan Shokata für einen österreichischen Sieg in der Equiva VIP Tour und im Jungpferdespringen um den Preis von Königshofer gab es 19 fehlerfreie Ritte zu sehen, die alle ex aequo auf Rang eins platziert waren. Im Kleinen Eröffnungsspringen über 1,25 Meter um den Preis des OEPS ging der Sieg mit Jaroslaw Koziarowski (0/49,12 Sekunden) an Polen vor zwei österreichischen Duos: Raphael Hartl (Salzburg/Elixhausen) und Candice B (0/49,55) vor WM-Reiterin Bianca Babanitz (Burgenland/Neusiedl) und Libertyhill (0/49,62).

Vorschau

Am Freitag steht ab 20 Uhr mit dem Preis der Arena Nova powered by EPP bereits das erste Weltranglistenspringen an, das mit 25.500 Euro dotiert ist. Das 1,45 Meter hohe Springen der großen Tour gilt als Qualifikation für die Bemer Riders Tour um den Preis des Sportlandes Niederösterreich am Sonntag ab 13 Uhr.