Saisonstart im High Class Horse Center in Weikersdorf

Das High Class Horse Center in Weikersdorf hat am Wochenende die Turniersaison eingeläutet. Der Auftakt war mit der Sichtungsvorbereitung hochkarätig. Im Jahr 2022 war das HCHC erstmals Gastgeber der Dressur-Sichtung gewesen. Heuer richtet das Team rund um Elli und Jörg Preimesberger erneut das für die internationale Saison richtungsweisende Turnier aus.

Doch bevor es um Sichtungspunkte geht, konnte sich die Dressur-Elite im Rahmen der dreitägigen Vorsichtung von 17. bis 19. Februar warmlaufen. Das Turnier war für viele in dieser Saison ein erster direkter Vergleich mit der Konkurrenz. Es wurde sichtbar, wo man steht und woran noch gefeilt werden muss. Soviel vorweg: Viele Reiter-Pferd-Paare konnten die Heimreise mit ruhigem Gewissen antreten.

Kronaus und Doctor Davidson überzeugen

Die Starter der Großen Tour konnten sich bereits am Freitag und Samstag in zwei Intermediaire II beweisen. Während im Bewerb am Freitag die Burgenländerin Kerstin Kronaus mit Doctor Davidson (69,474 %) die Nase vorne hatte, siegte am Samstag die aus Deutschland angereiste Hannah Beaulieu mit KWPN-Wallach Meggle’s Veneziano (67,675 %). Kronaus wurde mit ihrem zweiten gestarteten Pferd, DSP Dimanche Royale, mit 66,096 % Zweite. Am Sonntag erreichte die Steirerin Stefanie Hermann im Grand Prix Special 62,124 %. Sie stellte ihren Bayerischen Don-Diamond-Nachkommen Don Life B vor.

Blessing dominiert Mittlere Tour

Für Reiter der Mittleren Tour standen zwei Intermediaire A sowie eine Intermediaire B auf dem Programm. In den Intermediaire A blieb der Deutsche Marc Oliver Blessing an beiden Tagen ungeschlagen. Er stellte den in Baden-Württemberg gezogenen, neunjährigen Fuchswallach Fbw Final Result vor. Das Duo scorte mit 68,553 % am Freitag und 67,368 % am Samstag. In der Intermediaire B am Sonntag beendete die Steirerin Ute Berger auf Shadox ihren Ritt mit 63,618 %.

Starke Leistungen der Junioren

In der Junioren-Klasse ging der Sieg im Auftaktbewerb am Freitag mit Juan Rodriguez auf Meggle’s Verdi nach Deutschland. Der Gastreiter zeigte eine sehenswerte Vorstellung für die er mit 72,059 % belohnt wurde. Am Samstag trat er nicht mehr in der Junioren-Klasse an. Dafür stiegen die Jöbstl-Geschwister in das Geschehen ein. Florentina Jöbstl vertrat Österreich im vergangenen Jahr bei der Junioren-Europameisterschaft in Hartpury (GB). Dort schaffte sie sogar den Einzug ins Kürfinale.

Im vergangenen Jahr hatte sie bei der Vorsichtung Floortje unter dem Sattel. Dieses Jahr reiste sie mit Bodyguard an. Der Hannoveranerhengst wurde in der vergangenen Saison von Florentinas älterem Bruder, Paul Jöbstl, erfolgreich international vorgestellt. Bodyguard und sein Reiter tanzten bei der EM der Jungen Reiter in Hartpury zur Bronzemedaille im Individual und zur Silbermedaille in der Kür.

Nun legte Florentina Jöbstl mit Bodyguard den Grundstein für eine erfolgreiche internationale Saison. Die beiden erreichten am Samstag 71,847 % in der Junioren Mannschaftswertung und am Sonntag 72,018 % in der Einzelwertung. Sie entschieden beide Bewerbe für sich.

In beiden Prüfungen blieb auch der zweite Rang in der Familie Jöbstl. Fanny Jöbstl und Dunkelfuchs-Stute Simsalabim OLD sorgten mit 68,739 % am Samstag und 69,912 % am Sonntag jeweils für die zweitbeste Wertung. Komplettiert wurde das Podest am Samstag von der Deutschen Anna-Louisa Fuchs mit Floribelle. Am Sonntag ritt die Steirerin Katja Lembacher mit Trakehnerwallach Horizont auf den dritten Platz.

Niederösterreichische Siege bei Jungen Reitern

Am Freitag und Samstag waren zwei Bewerbe für Jugend-Reiter angesetzt. Beide Bewerbe entschied der Wiener Leon Aschauer für sich. Am Samstag erreichte er mit Oldenburgerwallach Bonaparte MFG die Traum-Wertung 73,675 %. In den Junge Reiter Bewerben führte kein Weg an der Niederösterreicherin Anja Luise Wessely-Trupp vorbei. Sie stellte ihre Oldenburger-Fuchsstute Bumble Dee vor und gewann die Bewerbe am Freitag und Samstag mit jeweils über 69 %. Am Sonntag war sie nicht mehr am Start.

Das beste Ergebnis in der Junge Reiter Einzelwertung blieb mit Catherine Michelfeit und ihrer Dunkelfuchsstute Doreen dennoch in Niederösterreich. Der Ritt wurde mit 68,509 % honoriert. Besonders erfreulich aus Sicht des HCHC: Clubreiterin Sabine Panis beendete mit ihrer österreichischen Rappstute Welpere beide Starts mit einer Platzierung. Sie ritt am Freitag mit 67,685 % auf den dritten und am Samstag mit 67,851 % auf den vierten Rang.

Amazonen-Siege in schwerer Klasse

Am Sonntag stand zudem ein FEI Grand Prix U25 auf dem Programm. Mit einer harmonischen Runde ritt hier die Deutsche Anna-Louisa Fuchs mit Rizzoli zu 69,380 % und dem Sieg in dem Bewerb. Die am Sonntag-Nachmittag angesetzte Intermediaire I wurde von der Niederösterreicherin Fiona Spranz mit Boolya PB gewonnen. Das Duo erhielt vom Richterkollegium 67,939 %.

Die Ponybewerbe wurde an allen drei Tagen in zwei Abteilungen ausgetragen, wobei die erste Abteilung auf Ponys beschränkt und die zweite Abteilung offen war. In der Abteilung für Ponys zeigte am Freitag der Oberösterreicher Markus Holzmüller mit Fuchspony Hektor B den besten Ritt. Er gewann den Bewerb mit 64,542 % vor der Niederösterreicherin Anna Bruckberger mit Double Enjoy.

Am Samstag musste sich Holzmüller geschlagen geben. Mit 66,368 % ritt die Wienerin Amida Wikus mit ihrem Deutschen Reitpony Delightful Drogba an die Spitze. Sie war im vergangenen Jahr Teil der österreichischen EM-Delegation und vertrat die Alpenrepublik bei der Pony-EM im polnischen Strzegom. Der zweite Rang ging an die Italienerin Vita Giuffrida auf Los Angeles WM. Anna Bruckberger ritt ebenfalls aufs Podest. Am Sonntag drehte sich das Ergebnis erneut und Vita Giuffrida gewann den Bewerb vor den beiden Oberösterreichern Anna Lilly Geischläger mit Call me the Breeze und dem Sieger des ersten Tages, Markus Holzmüller auf Hektor B.

In der offenen Abteilung gingen die ersten Plätze an die Niederösterreicherin Petra Radner mit Hannoveranerstute Variety (65,375 %) sowie die Wienerin Chiara Eva Ahrenkiel-Köster mit ihrem ungarischen Wallach Chacomo (62,308 % und 62,602 %).

Die Vorsichtung im High Class Horse Center war gleichermaßen Saisonauftakt in Weikersdorf und Startschuss für die anstehende Jagd nach Sichtungspunkten. Das nächste Turnier im HCHC ist bereits die Dressursichtung, die wie im Vorjahr auf zwei Wochenenden aufgeteilt stattfinden wird. Von 3. bis 5. März werden die Reiter der Großen Tour, der Mittleren Tour, der Kleinen Tour sowie U25 gesichtet. Von 17. bis 19. März folgt der Nachwuchs. Es geht für Ponyreiter, Jugend, Junioren sowie die Jungen Reiter um wertvolle Sichtungspunkte.