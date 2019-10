Reihenhaus in Felixdorf, Frau Janine und die Kinder Laura und Lion – für all das hatte Markus Pinezich (31) in den letzten Jahren fast zu wenig Zeit, war als Co-Trainer bei Bundesligist Gmunden tätig, wurde mit den Oberösterreichern zuletzt zweimal Vizemeister.

Im Sommer tauschte der Wahl-Felixdorfer dann den Traunsee mit dem örtlichen Freibad, kehrte ganz in das Industrieviertel zurück: „Ich möchte jetzt auch mehr Zeit für meine Familie haben. Mein Fels in der Brandung ist meine Frau, wir sind durch dick und dünn gegangen, ohne sie geht gar nichts“, verbindet die Pinezichs eine bewegte Vergangenheit. 2014 erlitt Pinezich einen septischen Schock. Die Ärzte bezifferten seine Überlebenschancen auf ein Prozent, doch Pinezich kämpfte sich zurück ins Leben – privat und auch im Sport.

Am Basketballcourt machte der hauptberufliche Volksschul-Pädagoge vermeintlich einen Schritt zurück, coacht die U19 seines Herzensclub Traiskirchen Lions – dass sein Sohn den Löwen im Namen trägt ist also nicht ganz zufällig passiert: „Im Sommer war es so, dass es in meiner Entwicklung als Trainer gestockt hat. Ich wollte nicht bis in alle Ewigkeiten als Co-Trainer abgestempelt bleiben. Ich würde sagen, dass es auf jeden Fall der richtige Schritt für mich als Trainer war, nach Traiskirchen zu gehen.“

Papa und Teamchef als ständige Ratgeber

Doch das große Ziel bleibt ein Job als Coach in der höchsten Spielklasse. Das Umfeld dafür stimmt: Vater Christoph war selbst Trainer der Traiskirchner Löwen, genauso wie der aktuelle Teamchef Raoul Korner, mit dem Pinezich seit Kindertagen einen engen Kontakt pflegt. „Ich weiß, was ich kann, auch wenn mein Repertoire im Sommer anscheinend noch nicht gereicht hat, um ein Angebot aus der ersten Liga zu bekommen.“