In geschenkten Strümpfen zu Gold

Noch heute dreht sie am Wiener Neustädter Eislaufplatz regelmäßig ihre Runden. Vielen Volksschülern lernte sie in der Vergangenheit das Eislaufen. Dass Elisabeth Bollenberger eine Olympische Goldmedaille daheim hat, wussten aber die wenigsten ihrer Schüler. 1956 gewann die gebürtige Wienerin mit Kurt Oppelt den Paarlauf.

„Das waren unsere großen Konkurrenten“

Im selben Jahr gewann das Duo auch die Europameisterschaft in Paris sowie die Weltmeisterschaft in Garmisch-Partenkirchen. Dennoch galten die Österreicher im Vorfeld der Spiele im italienischen Cortina d‘Ampezzo nicht als Goldfavorit. Zu dominant waren die Kanadier Frances Dafoe und Natahan Bowden in den Jahren zuvor. „Das waren unsere großen Konkurrenten“, erinnert sich Bollenberger (die damals unter ihrem Mädchennamen Schwarz lief).

Die Kanadier gaben sich siegessicher, eine Anekdote mit Dafoe hat die 85-Jährige noch geanu im Gedächtnis: „Sie war immer sehr nett zu mir, aber ein bisserl von oben herab. Sie hat gemeint, meine Strümpfe sind hässlich und hat mir ein Paar geschenkt. In denen bin ich dann ganz gut gelaufen.“

Schwarz/Oppelt legten ein fehlerfreies Programm mit viel Dynamik und Eleganz auf das Eis.

Während die anderen Punktrichter zwischen 5,6 und 5,8 vergaben, erntete der Kanadier für seine 5,4 empörte Pfiffe des Publikums. Dennoch waren die Goldfavoriten unter Druck. Dafoe/Bowden lieferten ab. Doch es reichte nur zu Silber. Die Goldmedaille für Österreich war ein Prestigeerfolg. Damals war Rot-Weiß-Rot eine Eiskunstlauf-Großmacht. Doch im Paarlauf gewann Österreich erst einmal zuvor Olympisches Gold. Bei den allerersten Winterspielen 1924 setzten sich Helene Engelmann und Ferdl Berger durch.

Anfang der 1950er-Jahren stand Österreich plötzlich ohne Paar auf internationalem Niveau da. „Die Staatsmeister haben damals aufgehört und es hat sich zunächst niemand gefunden, der als Paar laufen möchte“, waren Schwarz und Oppelt nicht unbedingt die erste Wahl.

„Sie hat gemeint, meine Strümpfe sind hässlich und hat mir ein Paar geschenkt.“

Elisabeth Bollenberger, über Konkurrentin und Goldfavoritin Frances Dafoe

Doch bald zeichnete sich ab, dass das Paar Potenzial besitzt. Im Sommer 1955 feilten die beiden noch einmal an ihrem Programm, trainierten mehrere Wochen in England. Oppelt bekam sogar Ballettunterricht, sollte davon auch am Eis profitieren – der Verband ließ nichts unversucht, um das ersehnte Gold zu holen, am Ende mit Erfolg. Nach der Saison 1955/56 beendeten Schwarz, damals 19 Jahre, und Oppelt (23) ihre Wettkampfkarriere.

Schwarz reiste danach mit der Wiener- und französischen Eisrevue um die Welt – von Russland bis nach Afrika. Die Liebe verschlug sie schlussendlich nach Wiener Neustadt und seit mittlerweile 50 Jahren hinterlässt sie am Eislaufplatz in der Giltschwertgasse mit ihren Kufen Spuren.