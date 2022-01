Auf Lehrgeld folgt Abbruch

Die Weihnachtsfeiertage 2021 wird Tim Geifes so schnell wohl nicht vergessen. Mit dem Nationalteam bereitete er sich zwei Wochen intensiv auf die U20-Weltmeisterschaft in Kanada vor. Nach zwei Spielen gegen die Turnierfavoriten Finnland (1:7) und Gastgeber Kanada (2:11) war das Abenteuer für den Wiener Neustädter aber auch schon wieder vorbei.

Der internationale Eishockey-Verband IIHF brach die WM wegen Corona-Fällen in mehreren Teams ab. Der Entscheid kam für die Österreicher mehr als überraschend. „Wir haben am 29. Dezember nicht einmal gewusst, dass die IIHF ein Meeting angesetzt hat“, verrät Geifes. Um 13 Uhr tagten die Verbandsgranden. Wenige Minuten später gab es erste Gerüchte auf Social Media.

„Da hätten wir mithalten, vielleicht sogar gewinnen können.“

Tim Geifes über die abgesagten WM-Matches gegen Deutschland und Tschechien

Um 13.45 Uhr zitierten Teamchef Marco Pewal und Delegationsleiter Roger Bader die Spieler zu sich. „Gerade die älteren Jahrgang, die 2002er, waren sehr enttäuscht, weil es ja ihre letzte U20-Weltmeisterschaft war“, berichtet Geifes. Er selbst bekommt als 2003er nächstes Jahr noch einen Versuch, dennoch, „ich habe mich sehr geärgt, war genervt und irgendwie auch böse. Es hat ja nur vereinzelte Fälle in den Teams gegeben. Warum hätte man die negativ getesteten Spieler nicht spielen lassen können? Aber gut, so hat der Verband entschieden. Das muss man akzeptieren.“

Geifes und South Shore Kings stark unterwegs

Persönlich kann er von den Titelkämpfen in Red Deer viel mitnehmen, auch wenn es gegen die Top-Nationen deutliche Abfuhren gab. „Technisch und spielerisch waren wir unterlegen, aber körperlich konnten wir durchaus dagegenhalten, haben gute Checks gefahren und auch Schüsse geblockt.“ Möglichkeiten blieben gegen die übermächtigen Gegner Mangelware. Die ÖEHV-Auswahl erzielte dennoch drei Treffer. Bei der WM vor einem Jahr gelang Österreich nur ein Treffer, bei zwei Spielen mehr wohlgemerkt.

Gegen Kanada verbuchten Geifes und Co ein besonderes Erfolgserlebnis: Das Mitteldrittel endete mit einem 1:1-Unentschieden, außerdem gab Rot-Weiß-Rot gegen die Ahornblätter 20 Torschüsse ab. „Das war durchaus überraschend“, meint Geifes, der sich gegen Deutschland und Tschechien durchaus etwas ausgerechnet hätte: „Da hätten wir mithalten, vielleicht sogar gewinnen können, aber das werden wir nie erfahren, was passiert wäre.“ Ein kleiner Trost: Wegen den Wirren der Corona-Pandemie war schon vor dem Turnier-Start klar, dass es keine Absteiger aus dem A-Pool gibt. Damit ist Österreich auch um den Jahreswechsel 2022/23 im Konzert der Großen dabei, Austragungsort ist Russland.

Bis dahin steht für Geifes sein Engagement bei den South Shore Kings im Fokus. Das Team aus Foxborough (nahe Boston) liegt in der Amateurliga NCDC in der New England-Division an erster Stelle, mischt auch in der North-Conference ganz vorne mit. Die Kings sind am besten Weg, sich eine perfekte Ausgangslage für die Play-offs zu schaffen. Und wie schlägt sich Geifes? „Ich habe am Anfang etwas gebraucht, um mich an den amerikanischen Lebensstil zu gewöhnen. Auch am kleinen Eis – das amerikanische Feld ist ja kleiner als das beim europäischen Eishockey – habe ich mir zunächst etwas schwerer getan, weil einfach alles viel schneller geht. Mittlerweile läuft es gut, auch meine Gastfamilie ist sehr nett.“