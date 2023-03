Wiener Neustädter Connection gewinnt Titel

Werbung

Am Wochenende ist es den Damen der KSV Neuberg Highlander das erste Mal in der Vereinsgeschichte gelungen, den Staatsmeistertitel in die Steiermark zu holen. Die Spielerinnen gingen mit einem Vorsprung von zwei Toren in das letzte und so wichtige Match. Nach einem eher durchwachsenen ersten Drittel gelang den Highlandern gegen Ende des zweiten Drittels der Führungstreffer. Ab diesem Moment dirigierten die Steirerinnen das Spiel und konnten mit einem klaren 4:1-Sieg den Titel holen. Einmal mehr konnte die 15-jährige Wiener Neustädterin Serena Unger eine Talentprobe abliefern. Mit einem wunderschönen Tor zum 4:0 und einem Assist krönte sie ihre bisher intensivste Saison und trug maßgeblich zum Erfolg bei.

Philipp Holper, der Trainer der KSV Neuberg Highlanders und langjähriger Trainer der HC Mad Dogs, gelang es in seiner erst zweiten Saison, die Damen zum Titel zu führen.

Nach U16-EM warten Inline-Skates

Aber an eine Pause oder gar ein Saisonende ist für die Schülerin der BG Zehnergasse und ihren Trainer nicht zu denken. Schon in den Osterferien wartet das nächste Abenteuer auf die beiden: Ein EU-Projekt bringt sie mit der Damennationalmannschaft zu einem Blitzturnier nach Maribor und für Serena steht kurz danach die U16-EM in Ungarn am Programm.

Und nicht zu vergessen: Die Inlinehockey-Schuhe warten schon auf den Einsatz während der Sommermonate, wo Serena Unger als Spielerin und auch Philipp Holper als Trainer bei der Damenmannschaft der HC Mad Dogs auf die Jagd nach Titel gehen.