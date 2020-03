Diese Reise werden Thomas Nemeth und Michael Klima so schnell nicht vergessen. Gemeinsam mit drei weiteren Skatern aus NÖ liefen die beiden Eisläufer aus dem Bezirk bei der Baikal Experience. Am Baikalsee legten die Skater 210 Kilometer zurück. Auf einem See der Superlative. Denn: Der Baikalsee ist nicht nur der älteste, sondern auch der größte Süßwassersee der Welt. Er ist etwa acht Mal so groß wie das Burgenland und mit fast 1.640 Meter auch der tiefste See der Welt.

Naturschauspiel als ständige Ablenkung

„Die Strecke von 210 Kilometern ist nicht die größte Herausforderung. Es sind vielmehr die unglaublichen Naturschauspiele, die einem das gefrorene Eis bietet. Von gefrorenen Luftblasenfeldern, über Skulpturen die wie gefrorene Nadeln aussehen bis hin zum sogenannten schwarzen Eis, erzählt Michael Klima. Das Wasser am Baikal See ist so rein, dass man durch das 70 Zentimeter dicke Eis durchschauen kann. Heißt: Wenn die Bezirkssportler nicht gerade über querverlaufende Eisschollenfelder kraxeln mussten.

Eine weitere große Herausforderung ist die kalte und trockene Luft. „Man hat kein Durstgefühl und vergisst zu trinken. Es klingt paradox, aber wir sind am größten Süßwassersee der Welt fast ausgetrocknet. Davor haben uns letztendlich aber unsere russischen Coaches bewahrt“, erklärt Baikal Experience-Mastermind Thomas Nemeth, der seit Jahren auch die Breitensportinitiative skate_weissensee initiiert, sich für eine Belebung des Eislaufsports in NÖ engagiert.