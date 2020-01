Am Wochenende werden tausende Sportler an den Kärntner Weissensee pilgern, um dort 50, 100 oder 200 Kilometer mit Kufen über das Eis zu gleiten.

Auch der neugegründete Verein „Skate Wiener Neustadt“ wird mit einem Team anreisen. Dabei sind die amtierenden Landesmeister Hannes Nikl (200 Kilometer) und Daniela Nikl sowie Reinhard Sinzinger und Obmann Thomas Nemeth (jeweils 100 Kilometer) am Start. Das prominenteste Mitglied ist aber wohl die frühere Inline-Downhill-Weltmeisterin Elisabeth Schrenk, die heuer nur als Motivatorin dabei ist – 2021 aber auch selbst starten will.

Breitensport steht am Weissensee im Fokus

„Ich habe mich lange gewehrt, aber die Hartnäckigkeit der Wiener Neustädter Eisschnellläufer hat letztendlich gesiegt und ich unterstütze das Projekt Skate-Weissensee sehr gerne“, sagt Schrenk. Obmann Nemeth freut sich natürlich über Schrenks Unterstützung.

Ihr Know How sei für den NÖ-Eisschnelllaufsport sehr wichtig. Aber: „Wichtig ist dennoch, dass Skate-Weissensee eine Breitensportinitiative ist und auch bleibt, mit dem Ziel, dass wir alle gemeinsam Spaß bei gesundem Ausdauersport in einzigartiger Natur haben.“