Wiener Neustädter Peter Wolfram geht auf Rekordjagd

Peter Wolfram von der Skate Union Wiener Neustadt bereitet sich auf die neue Saison im Eisschnelllauf vor. Gemeinsam mit seinem Vereinskollegen, Nachwuchstalent Fabio Pammer und dem Nachwuchs-Nationalteam werden sie sich in den kommenden Wochen in Inzell (Bayern) auf die neue Saison einstimmen. Dabei hat Youngster Wolfram ein großes Ziel vor Augen: „Ich will schnellster Niederösterreicher aller Zeiten über die Sprintstrecken werden!“

Trainerin Christine Tremmel beurteilt die Entwicklung ihres Schützlings wie folgt: „Peter hat sich im vergangenen Jahr auf den 500 Meter um sieben Sekunden verbessert und den Sprung in das Junioren-Nationalmannschaft geschafft, den Sommer über sehr konzentriert trainiert und sich sehr gut weiterentwickelt.“

Auch wenn die Trainingssituation nicht ideal ist. „Da unsere Eisbahnen in Süd-Niederösterreich erst Anfang November aufsperren, müssen unsere Nachwuchsläufer viele Kilometer fahren, um konkurrenzfähig zu bleiben“, beschreibt Skate NÖ-Präsident Thomas Nemeth die Situation.