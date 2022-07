Hammarberg aus Wiener Neustadt ist Beachvolleyball-Europameister

Werbung

Bronze bei der U18-EM 2021. Bronze bei der U20-EM 2022. Und nun kommt noch eine Goldmedaille zur Medaillensammlung von Timo Hammarberg dazu. Der Wiener Neustädter setzte sich in Izmir gemeinsam mit seinem Partner Tim Berger die EM-Krone in der U20-Klasse auf.

In der Gruppenphase musste sich Österreichs Hoffnungsduo den Niederländern Quinten Groenewold/Mees Sengers mit 1:2-Sätzen geschlagen geben. So mussten die Österreicher in der Hoffnungsrunde um ihr Achtelfinal-Ticket kämpfen, besiegten dort die Esten Tristan Täht/Jan Stog mit 2:0 (21:17, 21:18). Es folgte ein weiterer glatter Sieg gegen die Ukrainer Yevhenii Boiko/Vitalii Savvin.

Schwieriger war die Aufgabe im Halbfinale gegen die Schweizer Cyril Kolb/Étienne Schalch. Nach einer dominanten Leistung im ersten Satz (21:9), schafften die Eidgenossen den Ausgleich. Im Entscheidungssatz behielten die Österreicher die Nerven, setzten sich mit 15:13 durch. Ein weiterer Sieg fehlte somit auf die Medaille.

Neuerlich sollte es im Halbfinale zu einer richtig spannenden Partie kommen. Die Deutschen Momme Lorenz/Hennes Nissen schafften nach verlorenem ersten Satz den Ausgleich (20:22). Berger/Hammarberg setzte sich im Entscheidungssatz mit 15:11 durch. Das Finalticket war gebucht.

Das Endspiel verlief dramatisch und fand ein ebenso dramatisches Ende. Die Franzosen Arthur Canet und Teo Rotar gewannen den ersten Satz (21:18) und hatten im zweiten Durchgang beim 16:14 schon eine Hand an der Goldmedaille. Berger/Hammarberg legten aber einen Zwischenspurt hin, schafften mit 21:18 den Satzausgleich.

Im dritten Satz führten die Franzosen mit 6:4, als sich ihr Blocker eine schwere Fingerverletzung zuzog und nicht mehr weiterspielen konnte. Damit hatten Berger/Hammarberg Gold sicher. Die beiden sicherten neben dem EM-Titel auch noch einen Startplatz im Hauptfeld der U21-WM 2023.