Ein bisschen Wehmut schwingt da bei den Fußballfans schon mit: Das alte Stadion in der Giltschwertgasse, es wurde 1955 eröffnet, wird derzeit abgerissen. Bagger nehmen das Oval auseinander – einzig die Flutlichtmasten wurden bereits im Vorjahr in das neue Stadion in der Civitas Nova transportiert.

Wie von der NÖN berichtet, wird am Areal ein moderner Wohnbau entstehen – über 450 Wohnungen werden gebaut.