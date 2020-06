Jetzt geht sie also doch noch endlich los: die Tennis-Mannschaftsmeisterschaft. Die Coronakrise verschob den geplanten Start um ein gutes Monat. Am Samstag gibt es aber auch in der Landesliga die ersten Aufschläge. Aufgrund der freiwilligen Teilnahme und dem Aussetzen des Abstiegs gab es auch etliche Absagen. Im Bezirk entschieden sich die Herren-Teams aus Piesting, Ebenfurth, Hochwolkersdorf (2. Bundesliga und Landesliga B). gegen eine Teilnahme an der Landesliga. So bleibt in der Landesliga A lediglich UTC BH Wiener Neustadt über. Der Aufsteiger will auf seine junge Akteure setzen, sie sollen in dieser besonderen Saison ohne Druck und ohne Absteiger Erfahrung sammeln. "Wenn wir vorne mitspielen könnten, wäre es schon eine Überraschung", bleibt UTC BH-Obmann Franz Brandtner realistisch. Wenngleich dem Landesliga-Champion auch in dieser Saison das Ticket für die 2. Bundesliga winken würde.

Theresienfeld ohne Legionärinnen

Das gilt auch im blau/gelben Damen-Oberhaus. Doch ein Aufstieg ist auch beim UTC TH Theresienfeld kein Thema. "Unser Ziel war eigentlich der Klassenerhalt", hält Mannschaftsführerin Ursula Mosbacher auf NÖN-Nachfrage fest. Nun können die Theresienfelderinnen locker drauf los spielen, etwa bereits beim Auftakt beim ehemaligen Bundesliga-Club Wiener Neudorf. Auf Legionärinnen muss Theresienfeld in diesem Jahr verzichten, das hat aber nicht mit Corona zu tun. "Eine feiert Hochzeit, die andere ist schwanger", erzählt Mosbacher, dass die Ausfallsgründe einen durchaus erfreulichen Hintergrund haben.

Unverhofftes Derby gegen Bad Erlach

Da es bei den Damen etliche Absagen gab, gibt es heuer statt zwei Landesligen nur die Landesliga A. Bad Erlach, das 2018 abstieg, kommt somit zu einem unverhofften Comeback in der höchsten Spielklasse in Niederösterreich. "Es freut uns natürlich wieder gegen unsere Freundinnen zu spielen, es ist aber natürlich auch ein Derby", kann Theresienfelds Ursula Mosbacher das Duell mit dem Lokalrivalen am kommenden Samstag kaum noch erwarten, zuerst wartet am morgigen Samstag aber noch die Auftaktrunde:

Die erste Runde

Samstag, 13 Uhr: Gedersdorf - UTC BH Wiener Neustadt (Herren).

14 Uhr: Bad Erlach - Stockerau, Wiener Neudorf - Theresienfeld (Damen).