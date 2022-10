Katzelsdorferin rudert zu Gold

Werbung

Es braucht Liebe und Leidenschaft. Der Sport erfordert Präzision und Kontinuität. Das Fahren am Wasser ist gleichsam kraftvoll wie ausgleichend. Alles Eigenschaften, die Esther Schöberl verkörpert. Rudern fasziniert die 14-jährige Schülerin des BG Babenbergerring, die zu Österreichs größten Talenten zählt. Seit einem Jahr trainiert die Katzelsdorferin beim Ruderklub Donau an der alten Donau in Wien.

Esther Schöberl lachte in Ottensheim vom obersten Podest. Foto: Fotos. privat

In Ottensheim feierte Schöberl nun den größten Erfolg ihrer noch jungen Karriere, gewann bei der Österreichischen Meisterschaft in ihrer Altersklasse dreimal Gold – im Einer, Doppelzweier und Doppelvierer mit Steuermann. In allen drei Finalläufen (jeweils über 1.000 Meter) fuhr sie einen Vorsprung von über sechs Sekunden (zwei Bootslängen) heraus. Im Einer machte es die Schülerin mit einem Hängenbleiben an einer Boje kurz vor der Ziellinie sogar noch einmal spannend.

Acht Trainings in der Woche, auch um 6 Uhr in der Früh

Für die jüngsten Erfolge arbeitet Schöberl im Training hart. Acht Einheiten an sechs Tagen pro Woche stehen am Plan. Der Fokus liegt auf Kraft- und sportartenspezifischem Training – manchmal auch um 6 Uhr in der Früh vor dem Schulunterricht.

In der heurigen Saison wartet nun noch die Wiener Landesmeisterschaft. Ende Oktober beginnt die Vorbereitung auf die kommende Saison, unter anderem mit einem Trainingslager am Limski-Kanal in Kroatien. 2023 will Schöberl dann in der nächsten Klasse überzeugen, wenn sie zu den Juniorinnen wechselt.