Final-Drama: Wiener Neustadt verpasst Bundesliga-Titel

Werbung

Wer holt sich den Titel in der heimischen Bundesliga? Diese Antwort wurde am Sonntagabend beantwortet. Titelverteidiger und Grunddurchgangssieger Wiener Neustadt empfing in der Remise Dauerrivalen Wels. Boss Franz Gernjak sprach im Vorfeld von einer 50:50-Partie. Und die Vorbereitung war aus Wiener Neustädter Sicht alles andere als optimal. Nummer eins Frane Kojic plagt sich seit Wochen mit einer Oberarmverletzung herum und auch Felix Wetzel war zuletzt nicht ganz fit.

Kojic und Konecny sorgen für Traumstart

Kojic musste in der ersten Partie gegen den aufstrebenden Tschechen Jiri Martinko an die Platte. Der Welser gewann zwar den ersten Durchgang, danach kam Kojic aber immer besser in die Begegnung. Der Kroate gewann Satz zwei und behielt auch in einem umkämpften dritten Abschnitt die Oberhand (15:13). Damit war Martinkos Gegenwehr gebrochen. Kojic stellte mit einem 3:1-Sieg im Gesamtscore auf 1:0 für Wiener Neustadt.

Im zweiten Einzel traf Tomas Konecny, bei seiner letzten Partie für Wiener Neustadt, auf Andreas Levenko. Das Spiel verlief vom Start weg auf Messers Schneide. Levenko startete im ersten Satz mit Hilfe der Netzkante eine Aufholjagd, vergab dann Satzbälle, um den Durchgang am Ende doch noch zu gewinnen. Konecny schaffte mit einem Start-Ziel den Ausgleich. Satz drei und vier waren wieder deutlich umkämpfter, beide Male gewann Konecny mit 11:9 - 2:0.

Wetzel verspielt 2:0-Führung

Der Titel rückte schon zum Greifen nahe, als Felix Wetzel gegen Nandor Ecseki überraschend mit 2:0 in Führung ging. Wetzel dominierte die Anfangsphase (11:5). Im zweiten Satz ließ sich der Bayer von einer strittigen Schiedsrichterentscheidung kurz aus der Ruhe bringen: "Du brauchst wahrscheinlich eine Brille." Das brachte Wetzel die Gelbe Karte, kurz darauf verwandelte er aber den ersten Satzball zum 11:9. Im Anschluss machte der Wiener Neustädter einen 0:5-Rückstand wett, stellte auf 7:7. Doch Ecseki gewann den dritten Satz und übernahm zusehend die Kontrolle über das Spiel, während Wetzel verzweifelte und das Match noch mit 2:3 aus der Hand gab. Das Doppel war dann eine recht klare Angelegenheit für die Oberösterreicher. Martinko/Ecseki gewannen ohne Satzverlust (11:9, 11:5, 11:9). Damit glichen die Gäste das Matchverhältnis auf 2:2 aus und stellten auch bei den Sätzen gesamt auf 8:8. Beim Endstand von 3:3 würde ja das Satzverhältnis entscheiden.

Wels nicht mehr zu stoppen

Auch in der fünften Partie verlängerten die Welser ihren Lauf. Martinko und Konecny lieferten sich einen Kampf auf Augenhöhe. Doch dreimal hatte der junge Welser gegen seinen routinierten Landsmann das bessere Ende (11:9, 11:9, 11:9). Somit waren Wiener Neustadts Titelchancen fast schon dahin. Jeder weitere Satzgewinn würde Wels den Titel bringen. Ein Kojic-Feuerwerk blieb aus. Er fand gegen Levenko nicht ins Spiel. Nach der 5:4-Führung des Kroatens machte Levnko sieben Punkte in Folge. Bei Wels brachen alle Dämme. Kojic gab das nun bedeutungslose Spiel w.o. Wiener Neustadt war am Boden verlor nach dem Europe Cup-Finale das zweite Endspiel der Saison. Nach der Siegerehrung wurde es noch tränenreich. Tomas Konecny wurde emotional nach drei Jahren im Dienste von Wiener Neustadt verabschiedet.

Das sagt Wiener Neustadts Franz Gernjak

"Wir haben 2:0 geführt. Felix hat 2:0 in Sätzen geführt. Er hat den Sack leider nicht zumachen können. Er hat dann zu hektisch gespielt. Nandor Ecseki hat aber auch Top-Tischtennis geboten. Leider war das Ende bitter, aber es war eine Top-Saison mit dem Cupsieg, dem Europacup-Finale und dem Vizemeistertitel. Ich glaube, dass wir das beste Team in Österreich waren. Da haben wir die Diskussion mit Wels, aber von solchen Emotionen und solchen Fighs lebt der Sport. Es war jedenfalls ein tolles Finale. Werbung für den Tischtennis-Sport."