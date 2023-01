Cupsieg für Wiener Neustadts Tischtennis-Cracks zum Greifen nahe

Werbung

Es ist die Neuauflage des Bundesliga-Finals von 2021. Daran haben Wiener Neustadts Tischtennis-Cracks gute Erinnerungen. Damals holten die Industrieviertler ihren bisher einzigen Meistertitel. Am heutigen Sonntag wollen Felix Wetzel und Kollegen beim Final Four in Kufstein ihren zweiten Cup-Titel nach 2022 fixieren. Die beiden Halbfinalspiele waren eine klare Angelegenheit.

Salzburg überließ Baden keinen einzigen Satz, gewann mit 3:0. Wiener Neustadt schoss Wels 2 mit 3:0 von der Platte. Im Vorfeld sorgten die Oberösterreicher für Unmut. Einerseits, weil mit Maciej Kolodziejczyk und Nandor Ecseki zwei Spieler aus der Bundesliga-Mannschaft spielten, andererseits weil unmittelbar vor dem Final Four die Verpflichtung von Wiener Neustadts Wetzel ab Sommer publik wurde.