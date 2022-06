Handball-Mädels jubeln über Staatsmeistertitel

Werbung

Das war nichts für schwache Nerven! Im Finale der U14 Handballmeisterschaft standen sich am Donnerstag die JAGS Wienerneustadt Vöslau und Hypo NÖ gegenüber. Nach der regulären Spielzeit stand es 24 : 24, also musste ein Shootout entscheiden. Dabei hatten die Wiener Neustädter Spielerinnen das bessere Ende für sich - damit gab es den ersten Meistertitel für die U14 der JAGS Wienerneustadt Vöslau. Wie hoch der Erfolg gegen die Dauergewinner von Hypo NÖ einzuschätzen ist, zeigt auch der Umstand, dass Hypo in allen anderen Altersklassen österreichischer Meister wurde. Außer in der U14 - hier durften die Mädels der JAGS Wienerneustadt Vöslau jubeln.