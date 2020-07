Neues Turnierformat in der Golf Area 36: Bei der Golf Area 36-Meisterschaft wurde die erste Runde im GC Linsberg absolviert, die zweiten 18 Löcher standen dann im GC Föhrenwald am Programm. Im Zählwettspiel setzte sich bei den Herren Marcus Fried mit einer 71er-Runde an Tag eins an der Spitze des Leaderbords. Mit drei Schlägen Rückstand waren Alfred Spiesz und Walter They die ersten Verfolger. Doch Spitzenreiter Fried blieb cool, sicherte sich mit einer 72 an Tag zwei den Turniersieg. Dahinter wurde es aber noch einmal eng. Benjamin Roth schob sich mit einer Aufholjagd auf Rang zwei. They wurde Dritter, während Spiesz einen verpatzten Tag erwischte, auf Sieben zurückfiel.

Bei den Damen war die erste Golf Area 36-Meisterschaft eine glatte Angelegenheit für Daniela Steiger, die mit acht Schlägen Vorsprung auf Eva Hirsch triumphierte. Rang drei ging an Doris Biberstein. Neben dem Zählwettspiel wurde auch ein Stableford-Turnier durchgeführt. Sükriye Reder fing bei den Damen am zweiten Tag noch die Halbzeitführende Silvia Skartikova ab. Bei den Herren hatte Heinz Zagler keine Mühe.

Neben der Golf Area 36-Meisterschaft stand diese Woche noch die zweite Runde des Thermencups am Turnierprogramm. Über 18 Löcher siegte Sebastian Vogl, über die halbe Distanz Thomas Aigner.