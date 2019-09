Es ist vollbracht: Das neue Stadion in der Civitas Nova ist offiziell eröffnet - über 2.000 Zuschauer wollten sich das am Samstagabend nicht entgehen lassen und feuerten die Kicker des SC Wiener Neustadt kräftig an.

Am Ende setzte es gegen Rapid Amateure eine knappe 1:0 Niederlage, was der guten Stimmung im Stadion aber so gut wie keinen Abbruch tat. Mehr zur Stadion-Eröffnung lesen Sie in der Printausgabe am Dienstag.