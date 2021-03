„Während der Osterruhe werden wir nicht trainieren. Dann warte ich noch, was in der Verordnung genau drinnen steht, was den Fußball betrifft. Aber solange die Ausgangssperre von 0-24 Uhr gilt wird es aufrecht bleiben, dass wir nicht trainieren.“

Katzelsdorf-Jugendleiter Patrick Kadletz

„Bis zum heutigen Mittwoch haben wir trainiert. Da mussten die Eltern auch die Gesundheitstagebücher für die Kinder führen und bei der NSG Steinfeld– strenger als vom Verband vorgegeben – für die Kinder einen negativen Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Mit Lockdown ist es aber wieder vorbei, die Zahlen sind hoch, die Gesundheit geht aber vor. Sobald vom Gesetzgeber eine Möglichkeit besteht, werden wir wieder Trainings anbieten.“

Bad Fischau-Obmann Andreas Kerschbaumer

„Die Situation mit der Osterruhe ist komplett sinnlos. Wir haben Einheiten absolviert mit den Kindern, wo die Eltern nicht am Platz waren und es hat wirklich super funktioniert. Außerdem ändert sich nichts daran, dass sich die Kinder außerhalb treffen wollen. So tun sie das bei uns in einem geregelten Rahmen. Ich muss dazu sagen, dass ich am Anfang von solchen Trainings nichts gehalten habe. Ich war ein Querulant und bin eines Besseren belehrt worden.“

Oed-Obmann Martin Dobner